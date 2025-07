Bolsonaro recebe apoio de Trump 'com alegria' e chama processo de aberração O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou à coluna que recebeu a postagem do presidente Donald Trump "com alegria". Há pouco, Trump foi às redes sociais para criticar uma suposta "caça às bruxas" de autoridades brasileiras contra o ex-presidente. Veja o texto completo de Carla Araújo