Defesa de ex-assessor de Bolsonaro pede que Moraes avalie pedido de soltura A defesa de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso desde o último dia 18, fez um aditamento ao Agravo Regimental que já havia sido direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que o pedido de revogação da prisão seja avaliado. Câmara é réu no processo que apura a tentativa de golpe de Estado. Ele integra o chamado núcleo 2 da trama golpista, que tem audiências de testemunhas de acusação e defesa marcadas para começar na semana que vem. Veja o texto completo de Carla Araújo