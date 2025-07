A reunião na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na noite de ontem, teve um clima cordial e, segundo apurou a coluna, todos os presentes demonstraram disposição em retomar o diálogo entre Congresso e Executivo. Apesar disso, não houve nenhuma conclusão a respeito do caminho da conciliação envolvendo o imbróglio do IOF, que será tema de debate no STF (Supremo Tribunal Federal) na semana que vem.