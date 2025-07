O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), conversaram no fim da tarde de hoje antes de o governo publicar a nota em resposta ao anúncio do presidente americano Donald Trump de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos brasileiros. A informação foi divulgada pela CNN e confirmada pela coluna.