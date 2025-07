O senador Marcos do Val (Podemos-ES), investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e com o passaporte bloqueado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, referendada pela primeira turma do Supremo, viajou na noite de ontem para Miami (EUA). O processo contra Do Val está sob sigilo e ainda não é possível saber as extensões das medidas cautelares.