O presidente Lula reuniu na noite de hoje ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) no Palácio do Planalto. O encontro foi convocado de última hora, após a antecipação do tarifaço por parte dos Estados Unidos e também ao anúncio de sanções norte-americanas ao ministro Alexandre de Moraes. Foram ao encontro do presidente os ministros Luís Roberto Barroso (presidente do STF), Gilmar Mendes, o decano da Corte, e Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente nomeado por ele ao Supremo.