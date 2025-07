Lula pediu união para consertar o estrago causado por 'menino mimado' Quando o anúncio de que Alexandre de Moraes tinha sido alvo de sanção de Donald Trump, como estavam prometendo os bolsonaristas nos Estados Unidos, chegou pela manhã no Palácio do Planalto, o presidente Lula reagiu e disse que teria que consertar o estrago causado "por um menino mimado". Primeiro, ligou para o próprio Moraes e se solidarizou. Pouco tempo depois, com a surpresa da antecipação do tarifaço, o presidente reagiu chamando os seus ministros da Fazenda, Casa Civil, Comunicação, AGU (Advocacia-Geral da União) e Justiça. O governo precisava preparar uma resposta e a estratégia precisava ser definida. Veja o texto completo de Carla Araújo