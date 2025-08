O Exército prepara a resposta para a determinação da CGU (Controladoria-Geral da União) de revelar as fichas completas dos militares envolvidos no assassinato do ex-deputado federal Rubens Paiva durante a ditadura. E vai reforçar que há dados que devem ser preservados. A informação sobre a decisão da CGU foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. O órgão deu o prazo de 30 dias para que o Exército apresente as fichas funcionais completas dos oito militares envolvidos na morte de Rubens Paiva. O Exército alega que já enviou parte do material que considera pertinente ao pedido solicitado. E agora prepara uma nova manifestação reforçando seus argumentos.