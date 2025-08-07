

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não pretende repetir a cena que aconteceu na noite de ontem na Câmara - com a dificuldade de Hugo Motta sentar em sua cadeira de presidente. E avisou aos senadores que sabe ser duro e que hoje vai usar a sua autoridade para retomar os trabalhos do Congresso. Ontem à noite, enquanto Motta tinha dificuldades para abrir a sessão, Alcolumbre estava em uma reunião com o senador Flávio Bolsonaro, Tereza Cristina e outros representantes da oposição para avisar que não faria concessões e que presidiria a sessão de hoje dentro do Congresso.