O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse em conversas com senadores que apoiaram o motim dentro do Congresso Nacional que a desocupação do Senado deveria ocorrer sem confusão e que ele não faria "nenhum compromisso" para poder retomar a sua cadeira.

Ele avisou que seria duro, mas que sua opção era pelo diálogo e entendimento. Justamente por isso não fez ameaças de punição e descarta qualquer medida como a que foi prometida por Hugo Motta, de suspender deputados envolvidos no motim por seis meses.