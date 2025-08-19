A decisão do ministro Flávio Dino de que a Justiça brasileira tem que validar decisões estrangeiras para valerem em território nacional foi vista, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, como uma forma de proteger o ministro Alexandre de Moraes, alvo da Lei Magnitsky, assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

A alguns colegas da Corte, Dino negou que tenha a intenção de passar recados, mas avisou que é dever da Suprema Corte zelar pela soberania nacional. Na visão de Dino, a Lei Magnitsky não vale no território brasileiro, assim como qualquer outra lei. E as empresas que operam no Brasil respondem à lei brasileira.