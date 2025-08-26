

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reagiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes de determinar que policiais penais do Distrito Federal tenham equipes 24 horas para monitorar ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

À coluna, o senador afirmou que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, não deveria tirar policiais da atividade fim de proteção da sociedade e sugeriu que ele estaria com abstinência de ouvir as conversas do ex-presidente.