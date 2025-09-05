Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de aliados militares, o presidente Lula (PT) reuniu hoje, no Palácio da Alvorada, os atuais comandantes das Forças Armadas e também convidou seus antigos comandantes, de mandatos passados. Ele não usou microfone para discursar, mas fez questão de abraçar todos os antigos subordinados, num clima de "ameno" e "descontraído", segundo a coluna apurou.

O almoço foi ideia do ministro da Defesa, José Múcio, mas Lula sugeriu que "a velha-guarda", desde os ex-ajudantes de ordens e seguranças até os antigos comandantes, estivessem presentes.