Um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ouvido sob condição de anonimato, afirmou à coluna que o voto do ministro Luiz Fux é "um dos mais malucos da história do STF". Para esse magistrado, o ministro Luiz Fux "desfaz tudo que ele mesmo disse em centenas de casos iguais. Centenas".

A avaliação é que Fux dá munição para o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e que parece "ter sido esse o objetivo". Além disso, o voto de Fux, diz o ministro, acaba "entregando a cabeça" de outros para sanções e agressões.