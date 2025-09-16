A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em um processo de violência doméstica. O juiz também determinou a devolução da arma de Tagliaferro, uma pistola Taurus.

Tagliaferro tem sido usado por parlamentares da oposição para atacar Moraes. Ele foi convidado a uma sessão no Senado para apresentar elementos que caracterizassem fraude processual na ação de tentativa de golpe.