Depois de dias de desconforto estomacal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apareceu ontem no Senado para comandar a sessão agitado. Arregimentou líderes de Senado no meio da tarde de ontem para uma reunião na sua sala.

Segundo relatos obtidos pela coluna, Alcolumbre resolveu fazer o que chamou de "balanço de coisas absurdas", a começar pela pressão crescente da oposição que insiste que ele leva adiante algum dos diversos pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A pressão aumentou com o fim do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e com a proximidade de sua prisão.