Agora ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso tem o hábito de praticar meditação e costuma fazer retiro espiritual uma vez por ano. O próximo será no fim de outubro, quando pretende refletir (e quem sabe decidir) se continua como ministro do STF ou se vai se aposentar da toga.

Por questões de privacidade e segurança, o ministro não revela o país em que fará o próximo retiro, que será realizado pelo grupo Brahma Kumaris, autodeclarado "a maior organização espiritual conduzida por mulheres".