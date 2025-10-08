O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mantém a disposição em dialogar com o Congresso e quer preservar as esperanças de que o Congresso vai aprovar a medida provisória que taxa bancos e bets, mesmo com concessões que diminuíram a expectativa de arrecadação de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões. Como mostrou o UOL, o presidente Lula entrou nas negociações e convocou reunião hoje à tarde com parlamentares e ministros para tentar destravar a pauta. A MP tem que ser votada até o fim do dia de hoje no plenário da Câmara e do Senado ou perde a validade.