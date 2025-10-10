O presidente Lula vai a Roma na próxima semana e depois prepara uma missão à Ásia. Ainda há perspectiva de se encontrar pessoalmente com o presidente Donald Trump. Em todas essas viagens internacionais serão utilizadas uma das aeronaves que compõem a frota presidencial. Não há previsão de que tão cedo haja algum tipo de aquisição de novo avião. Lula tem reclamado de inconvenientes em algumas viagens. Recentemente, no Pará, ele e a primeira-dama Janja disseram que foram "agradecer a Nossa Senhora de Nazaré" pelo avião não ter pegado fogo. Na ocasião, Lula teve que trocar de aeronave antes da partida.