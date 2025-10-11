Apesar de já estar no radar do mundo político e jurídico há algum tempo, o discurso de despedida do ministro Luís Roberto Barroso do STF (Supremo Tribunal Federal) na última quinta-feira pegou muita gente de surpresa.

Como mostrou a colunista do UOL Daniela Lima, a tomada de decisão foi antecipada apenas ao atual presidente, Edson Fachin.