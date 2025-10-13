O ministro Luís Roberto Barroso deve formalizar nesta semana a saída do Supremo Tribunal Federal jogando para o presidente Lula uma antiga pressão: a escolha de uma mulher para ocupar uma das cadeiras mais desejadas do Judiciário. Mas, entre os nomes que despontam como favoritos, não há nenhuma representante feminina. Nos bastidores do Palácio do Planalto, há quem especule sobre uma possível interferência da primeira-dama, a socióloga Janja da Silva, em "defesa da causa". O que os interlocutores próximos dizem ter certeza é que o presidente Lula tem como critério para a nova indicação a confiança pessoal e ressaltam que não há uma proximidade do petista com nenhuma jurista, o que amplia o favoritismo do advogado-geral da União, Jorge Messias.