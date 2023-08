'Ser doado a um padre me salvou', diz filho dos cangaceiros Dadá e Corisco Sílvio Hermano de Bulhões, 87, poderia ter tido o mesmo destino que seus quatro irmãos mais novos tiveram: morrer ainda bebês durante as andanças dos cangaceiros pelo interior do Nordeste. Filho dos famosos cangaceiros Corisco e Dadá, Silvio nasceu em 28 de agosto de 1935, mas se diz um sobrevivente: para escapar da morte, foi dado pelos pais com nove dias de vida a José de Melo Bulhões, conhecido como padre Bulhões, de Santana do Ipanema (AL), de quem herdou o sobrenome. Veja o texto completo de Carlos Madeiro