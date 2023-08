O governo federal lança nesta quinta-feira o plano Brasil sem Fome, em Teresina. Promessa de campanha e ainda sem orçamento, a proposta é reduzir a quantidade da pessoas em situação grave de insegurança alimentar. Ao menos 33 milhões passaram fome no país em 2022, segundo o Inquérito Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia Covid-19 no Brasil. A iniciativa é comandada pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), mas prevê mais 23 pastas do governo Lula (PT) atuando em conjunto, incluindo a ação do SUS (Sistema Único de Saúde) e a produção de um mapa da fome.