O calor recorde do ano no sertão cearense derreteu o asfalto da rodovia estadual CE-257 na cidade de Santa Quitéria (a 222 km de Fortaleza). A pista recém asfaltada não suportou os 38,9ºC e apresentou problemas quatro meses após ser recapeada. Um flagrante do local foi feito no sábado passado. O governo do estado, responsável pela obra, admitiu o problema na obra e notificou a empresa responsável para que ela refaça o trecho —que deveria suportar as altas temperaturas comuns da região (veja nota abaixo).