Revolta com Exército: bolsonaristas pregam "fique em casa" no 7 de setembro A proximidade do dia 7 de setembro fez com que muitos bolsonaristas ficassem indignados novamente com o Exército, que era cobrado para dar um golpe militar e impedir a posse de Lula em janeiro. Nos últimos dias, postagens nas redes sociais não só do Exército, mas também da Marinha e da Aeronáutica, receberam centenas de comentários lançando uma campanha pregando o boicote aos tradicionais desfiles da independência pelo país. Veja o texto completo de Carlos Madeiro