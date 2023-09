Com eventos extremos, desastres afetaram 13% da população no país em um ano O ciclone extratropical que afetou estados da região Sul foi mais um evento extremo no país. O Brasil vem registrando aumento no número de desastres: em 2022 foram contabilizados 4.749, um recorde desde 1991, segundo dados da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Também no ano passado o país teve o maior número da pessoas afetadas por esses eventos, com 26 milhões de atingidos de alguma forma, o que equivale a cerca de 12,8% da população do país (203 milhões, segundo o Censo). Veja o texto completo de Carlos Madeiro