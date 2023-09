O MPF (Ministério Público Federal) no Pará ajuizou uma ação civil pública para que a União e a senadora Damares Alves (PL-DF) indenizem em R$ 5 milhões a população do Arquipélago do Marajó. O pedido é assinado por 19 procuradores da república e é uma resposta a declarações falsas dadas pela ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no dia 8 de outubro de 2022, durante um culto evangélico em Goiânia.