Professor de medicina responde a processo interno por camisa do MST em aula O professor do curso de medicina da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), Luciano Bezerra Gomes, está respondendo a um processo interno para explicar o uso de uma camisa do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em sala de aula. A reclamação foi feita por um cidadão — que não cita se é ou não aluno — à Ouvidoria Geral, ligada à Reitoria da UFPB. O órgão decidiu abrir processo e o encaminhar ao Centro de Ciências Médicas para averiguação. O professor foi notificado do procedimento no último dia 5 de setembro. Veja o texto completo de Carlos Madeiro