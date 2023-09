Estados do N e NE cobram auxílio urgente do governo Lula para conter perdas Os governos estaduais da região Norte e Nordeste enviaram hoje uma carta ao governo Lula pedindo "auxílio financeiro urgente" para compensar as perdas geradas por leis complementares e pela queda nos repasses de FPE (Fundo de Participação dos Estados). Os estados citam os impactos com as leis 192 e 194, de 2022, que reduziram as alíquotas de ICMS dos combustíveis e derrubaram a arrecadação dos estados. Veja o texto completo de Carlos Madeiro