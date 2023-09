Família contesta versão oficial de morte de PM em 'treino do pânico' no DF A família do tenente Abraão Taveira, 39, da PM de Alagoas, contratou um advogado para acompanhar as investigações e cobrar uma reprodução simulada do incidente que levou o tenente à morte durante um curso para manejo de cães realizado em Brasília. Para a família, há contradições entre a versão oficial dos militares do Distrito Federal e aquelas informadas por testemunhas do curso. Veja o texto completo de Carlos Madeiro