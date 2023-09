Construída em 1537 e quinta igreja mais antiga do país, a Capela de Nossa Senhora de Santana, na zona rural de Ilhéus (BA), corre risco de desabamento. Tombada pelo patrimônio histórico desde 1984, a obra está em um terreno que está em movimentação em direção ao rio Santana, segundo o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Mas há um impasse para que as obras de conservação do local sejam feitas: a capela está em uma propriedade particular, e o restauro deveria ser custeado pelo proprietário. Entretanto, a família dona da área alega não ter recursos. O caso está sendo acompanhado pelo MPF (Ministério Público Federal).