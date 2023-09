O MPF (Ministério Público Federal) no Pará fez uma recomendação para que o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) realize o tombamento do patrimônio histórico e cultural do distrito de Fordlândia, localizado no município de Aveiro (PA), na selva amazônica. A inércia dos órgãos responsáveis em preservar o Distrito de Fordlândia como patrimônio cultural tem colocado em risco sua conservação.

