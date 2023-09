UFPB arquiva processo, mas recomenda que professor não use camisa do MST A UFPB (Universidade Federal da Paraíba) decidiu arquivar a denúncia contra o professor Luciano Bezerra Gomes, do curso de medicina, que respondeu processo interno por usar uma camisa do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em sala de aula. Mas apesar de não ver qualquer ilicitude do professor no uso da camisa, o documento assinado pelo ouvidor geral da UFPB, Hermann Atila Hrdlicka, sugere que os docentes não usem vestimentas que causem "conflitos". Veja o texto completo de Carlos Madeiro