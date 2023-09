Relatório divulgado hoje aponta que 102 das 168 (60,7%) das metas de desenvolvimento da ONU (Organização das Nações Unidas) tiveram retrocesso no Brasil nos últimos ano em comparação a 2015, quando foram lançados os 17 ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) do planeta. O documento é do GT (Grupo de Trabalho) da Agenda 2030. O Brasil é um dos 193 países signatários do pacto global, assinado em 2015 na ONU, com o objetivo de diminuir as desigualdades. O relatório Luz é a publicação anual que analisa o cumprimento das metas da Agenda 2030 no Brasil.