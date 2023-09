Ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga se tornou o presidente do PL em João Pessoa há uma semana. A escolha causou revolta entre políticos que se apresentam como bolsonaristas no estado, e eles anunciaram que vão deixar o partido. Foi um golpe [a indicação de Queiroga], está nítido.

Nilvan Ferreira, bolsonarista candidato ao governo da Paraíba em 2022 pelo PL