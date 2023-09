Pelo menos 110 botos morreram desde o último sábado no lago de Tefé, no Amazonas. A região enfrenta uma seca extrema e sofre com temperaturas da água chegando a 40°C, algo bem acima dos padrões locais. O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) classifica as mortes como uma "emergência ambiental" e atua no local com órgãos federais para dar resposta ao desastre. (Veja mais abaixo)