Conhecida por sua paisagem paradisíaca, a praia do Viral é a última de Aracaju, já no litoral sul da capital sergipana, e está com anos contados para desaparecer. Localizada na foz do rio Vaza-Barris, ela está sendo afetada pela erosão e perde 10 metros de faixa de areia ao ano. O dado faz parte da pesquisa Panorama de Estabilidade Geológica do Litoral Sergipano, da UFS (Universidade Federal de Sergipe). Os estudos no local começaram em março de 2022 e descobriram um processo considerado irreversível, que fará a faixa de cerca de 100 metros de comprimento sumir do mapa ainda nesta década.