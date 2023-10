O governo do Ceará informou nesta terça-feira que o relatório produzido para construção do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) foi aprovado pela FAB (Força Aérea Brasileira). Esse foi o passo antes do início da construção da primeira unidade da instituição fora do estado de São Paulo. O Ceará foi escolhido pelo destaque no número de aprovados nos cursos — uma média de 40% do total ao ano.