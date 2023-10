O pleno Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) negou nesta terça-feira por unanimidade o pedido de revisão criminal e liberdade de Rafael Tozzato, 38, conhecido como "Branquinho". Ele foi condenado a 23 anos de prisão pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro. A defesa informou que vai recorrer. Tozzato é apontado pela Polícia Civil de São Paulo como uma das lideranças do PCC e um homem de confiança de Marcola, líder da facção. Ele foi preso no aeroporto de Viracopos, em Campinas, quando voltava de viagem de Maceió, no dia 25 de fevereiro deste ano. Ele estava foragido da Justiça havia mais de 10 anos.