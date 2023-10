'Risco de afetar internet é zero', diz responsável por obra de usina no CE O diretor-presidente da SPE (Sociedade de propósito específico) Águas de Fortaleza, Renan Carvalho, afirma que o projeto que vai erguer uma usina de dessalinização da água do mar não tem como afetar cabos de internet que estão instalados na praia do Futuro, na capital cearense. Na semana passada, a entidade representante das empresas de tecnologia afirmaram que há risco da usina desconectar ou deixar lenta a internet no Brasil. Veja o texto completo de Carlos Madeiro