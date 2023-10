A seca extrema que atinge a Amazônia está matando vacas e bois em áreas rurais de vários municípios, causando prejuízo especialmente a pequenos pecuaristas da região. A falta de chuvas levou os reservatórios a praticamente secarem, assim como acabou com pasto dos animais. Com fome e sede, o gado busca reservatório com resto de água e acaba morrendo atolado nesses locais onde tentam amenizar o calor.