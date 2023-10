O Comando da PM (Polícia Militar) de Pernambuco informou hoje (9) que abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar contra um policial filmado pedindo uma adolescente de 15 anos em casamento na frente de uma escola pública do ensino fundamental. O caso aconteceu em Toritama, no agreste pernambucano, e viralizou nas redes sociais no fim de semana. O que aconteceu