O trabalhador rural negro Deleon Rodrigues, 37, denunciou à polícia que foi despedido, algemado e trancado em um cômodo escuro para ser espancado por seguranças da fazenda Santa Colombo, no município de Cocos (a 778 km ao sul de Salvador), na última quarta-feira (11). Deleon é morador do território quilombola de Tijuaçu, em Senhor do Bonfim (a 941 km de Cocos), e estava trabalhando na produção de tabaco do grupo. Em um vídeo, colegas dele mostram que o quilombola foi encontrado algemado, com hematomas e apenas de cueca após a agressão.