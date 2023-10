'O teto do centro cirúrgico caiu; é um massacre', diz médico de MSF em Gaza Um médico que atua para a organização humanitária MSF (Médicos Sem Fronteiras) afirmou que estava no hospital Ahli Arab, na cidade de Gaza, que foi bombardeado hoje e deixou ao menos 500 mortos, segundo autoridades paliestinas. Estávamos operando no hospital, houve uma forte explosão e o teto do centro cirúrgico caiu. Isto é um massacre.

Ghassan Abu Sittah, médico de MSF em Gaza Veja o texto completo de Carlos Madeiro