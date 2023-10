Líder e um dos fundadores da facção BDM (Bonde do Maluco), Ednaldo Freire Ferreira, 43, conhecido como Dadá, está novamente foragido. Ele desapareceu horas após deixar a prisão por decisão do desembargador Luiz Fernando Lima, do TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia), que concedeu o direito a prisão domiciliar para Dadá cuidar do filho autista. A decisão ocorreu durante plantão judiciário no dia 1º de outubro. O líder do BDM é suspeito por crimes de homicídio, tráfico de drogas e de armas de fogo, além de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.