Pesquisa brasileira indica cannabis eficiente para deter mosquito da dengue Uma pesquisa feita com cannabis sativa em Pernambuco aponta que o extrato da planta se mostrou eficiente para impedir a evolução da larva se tornar mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e outras arboviroses. O artigo com conclusões inéditas e promissoras foi publicado pela Editora Atena, maior publicação científica do país, e foi coordenado por Suelice Guedes, enfermeira especialista em oncologia e hematologia, sob orientação da professora Sônia Pereira Leite. Ainda assinam o texto os pesquisadores Antônio Fernando, Tainá Maria e Paloma Lys. Veja o texto completo de Carlos Madeiro