Seca do rio Negro revela gravuras rupestres indígenas pré-coloniais no AM A seca histórica no rio Negro fez aparecer imagens rupestres de indígenas que habitaram a Amazônia séculos antes da invasão dos colonizadores portugueses e ajudam a entender um pouco mais sobre os povos que viveram na região de Manaus entre 1.000 e 2.000 anos atrás. O sítio arqueológico Lajes fica próximo ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões e já era de conhecimento dos arqueólogos — foi registrado em 1968; mas a queda sem precedentes do nível rio trouxe à tona imagens que não eram conhecidas. Veja o texto completo de Carlos Madeiro