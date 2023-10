A palestina Israa Ali atua como intérprete da organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) no norte de Gaza, onde de concentram os ataques de tropas israelenses. Ela ajuda profissionais de saúde da entidade, que tentam salvar vidas em meio ao cenário caótico do local. Em razão da ofensiva de Israel após o ataque do Hamas no dia 7, ela foi obrigada a se deslocar pelos bombardeios contou ao UOL sua experiência ao tentar se abrigar em fuga com seus filhos: "Tememos o anoitecer", diz.