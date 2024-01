Rival do CV (Comando Vermelho) no Rio de Janeiro, a facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) tenta ampliar sua atuação no Ceará, estado estratégico para o tráfico de drogas.

O grupo ficou conhecido pela intolerância a religiões de matriz africana e usando o nome de Deus para controlar áreas no Rio —seus líderes são evangélicos. Um dos símbolos usados pela facção é bandeira de Israel — presente, por exemplo, em informe no qual convoca criminosos no estado.