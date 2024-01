Mãe deixa filho de 2 anos sozinho com o cão e responderá por abandono em AL O Conselho Tutelar de União dos Palmares (AL) enviou ontem ao MP (Ministério Público) a denúncia de um resgate feito na última sexta-feira (12) de uma criança de 2 anos. O menino foi deixado sem roupa e com o cachorro na casa onde mora. A mãe de 21 anos foi presa, mas acabou solta no mesmo dia após pagar fiança. Ela esteve ontem no conselho para prestar esclarecimentos e foi informada que vai responder na justiça por abandono de incapaz. O menor está sob responsabilidade da avó. Veja o texto completo de Carlos Madeiro